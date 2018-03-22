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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 3 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edi Rama

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