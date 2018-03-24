Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık metal yorgunluğu yok (4)

UÇAK ORDU'YA İNEMEDİ, SAMSUN'A GERİ DÖNDÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'daki Olağan 6'ncı İl Kongresi'ne katıldıktan sonra, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu'ya planlanan şekilde helikopterle gidemeyince Samsun Çarşamba Havalimanı'na geçti. Ardından buradan uçakla Ordu'ya gitmek üzere hareket etti ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na inilemedi. Bunun üzerine uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na inmek üzere geri döndü. Samsun'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayoluyla Ordu'ya hareket etti.
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