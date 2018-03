Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık metal yorgunluğu yok (5) 

CUMHURBASKANI ERDOGAN, AK PARTI ORDU IL KONGRESINE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan helikopterle Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Ordu İl kongresinin yapılacağı Durugöl Başpehlivan Recep Kara spor salonuna geçti. Havanın yağmurlu olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gecikmesi üzerine kongre salonunun önünde açık havada yapılacak olan miting programı da iptal edildi.

Türkiye'nin 2019'da iki kritik, önemli seçime gideceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye 2019'da siyasi tarihinin en önemli en kritik iki seçimine sahne olacak. Önce Mart ayında biliyorsunuz Mahalli İdareler yerel seçimi yapacağız. Ardından Kasım ayında milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. 16 Nisan'daki tempomuzu artırarak 2019'da ki bu seçim maratonunda da bayrağı açık ara göğüslemenizi özellikle sizlerden istiyorum. Bütün dünya sizi izliyor. Evel Allah Mart'ta da, Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeleri sandıklardan alacağız" dedi.

'İLK 10'A GİRMEYE HAZIRIZ'

Salondaki gençlerin Afrin ile ilgili sloganlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak diyorum ki, Mümbiç'e ihtiyaç var mı yok mu?, eğer 'var' derlerse önce ben, sonrada sizleri yanıma alıp beraber gideceğiz. Çünkü biz beraber yürüdük bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey Ordu'yu hatırlatıyor. Böyle yürüyeceğiz. Biz dostlarımıza güven, hasımlarımıza çekidüzen verecek bir neticeye bu seçimlerde ulaşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü her iki seçimde elde edeceğimiz başarıyla eski Türkiye defterini kapatacak, artık tamamen geleceğe odaklanacağız. Böylece 2023 hedeflerimize ulaşma yolunda önümüzdeki bu iki imtihanı başarıyla vermek durumundayız. Ardından bir başka şey geliyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Ve biz ilk 10'a girmeye hazırız. İnancımız, imanımız var" diye konuştu.

Gençlerin 'Ya Allah bismillah Allahü ekber' sloganı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kardeşlerim bir şeyi bir birine karıştırmayacağız. Afrin'e girerken attığınız sloganın geçerliliği var. Ama kongrede bunları yapmayalım. Şimdi bir kongredeyiz. Bu hassasiyetlere de dikkat edelim. Karadeniz'in yiğit evlatlarına ancak bu yakışır" dedi. Bunun üzerine partili gençler, 'İşte Ordu, işte komutan' sloganı attı.

'BÖYLE UCUZ SİYASET TARZI OLUR MU?'

Ana muhalefet partisine yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 seçimlerinin şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden, kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını, darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar. Önümüzde seçimlere 1 sene olmasına rağmen ana muhalefet partisinin milletvekilleri sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz ana muhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Bakıyorsunuz 'biz seçimleri boykot edelim, hatta hatta Afrin'e niye giriyoruz' diyorlar. Milletimiz istikbali adına kritik kararların arifesindeyken ana muhalefetin vekilleri hileyle yatıp, hileyle kalkıyorlar. Allah aşkına böyle ucuz siyaset tarzı olur mu?" diye konuştu.

GENÇLERE SESLENDİ: BİZE YAKIŞMAZ

Salonda yaptığı konuşmada partili gençlerin 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganı atınca, uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlar bu bayatlamış sloganları atmayın. Bunlar bize yakışmaz. O işleri geçmişte birileri atıyordu. Gençler, biz nerde öleceğimizi, nerde vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Her şeyden önce bir siyasi parti olduğumuzu da unutmayın" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de ana muhalefet partisinin görevi sandığa pusu kurmak mıdır? Türkiye gibi demokrasisi güçlü seçim sistemi şeffaf bir ülkeye, hem de bu ülkenin ana muhalefet partisi tarafından böyle bir iftira atması yakışır mı? Sandık namustur anlayışıyla hareket eden, 15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse iradesine sahip çıkmak için tanklara, uçaklara ölüm kusan namlulara meydan okuyan, bu aziz millete böyle bir itham yapılır mı? Hadi Allah'tan korkmuyorsunuz, yarın kapısını oy için çalacağınız milletten demi utanmıyorsunuz. Yaptığınız bu tartışmaların 81 milyona hakaret olduğunu, bu milletin aklını, iradesini, irfanını hafife almak olduğunu sizler bilmiyor musunuz? Şimdiye kadar onlarca seçime girdiler hepsinde yenildiler. Ama bir türlü akıllarını başlarına toplamadılar. Milletimizin bunlara vermek istediği dersi hiçbir zaman kavramadılar. Bir kez olsun 'biz nerede yanlış yaptık' bu soruyu kendilerine sorma erdem ve cesaretini göstermediler" dedi.

Nedim KOVAN-Ali YAZAN-Yavuz ŞEN/ORDU, (DHA)

FOTOĞRAFLI