Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık metal yorgunluğu yok (6)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2019 SEÇİMLERİNE KARA ÇALMAYA YELTENİYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Ordu İl Başkanlığının 6'ncı olağan kongresinde yaptığı konuşmada olağanüstü bir kaç dönem dışında milletin CHP'ye bir daha asla iktidar yüzü göstermediğini söyleyerek, "Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine birde utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası olmaz. İlkesi olmayan, ideali olmayan, hedefi, planı, projesi olmayan siyasetçinin millete de faydası dokunmaz. Kazanmak değil, kaybettirmek için, yıkmak, yok etmek için yapılan siyasetin Türkiye düşmanları dışında hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu tarz lüzumsuz tartışmalarla ana muhalefet sadece 15 Temmuz gecesi milli iradeye kast eden alçakların yarım bıraktığı işi tamamlama gayesine şuanda hizmet ediyor. Siyaset bu ülkede hiçbir zaman bu denli ayağa düşürülmemiştir. Türkiye'nin ana muhalefet partisi tarihin hiçbir döneminde böyle zavallı bir anlayışa, böyle çapsız bir kadroya mahkum olmamıştır" dedi.

'FINDIK ÜRETİMİ YAPAN ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK VERİYORUZ'

Ordu'ya hükümet tarafından yapılan yatırımları anlatarak, fındık üreticilerine destek verdiklerini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabiat turizminin gelişmesiyle başta Ordulu hemşerilerimiz olmak üzere bütün Türkiye kazanacaktır. Bu noktada biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ruhsatlı alanda fındık üretimi yapan üreticilerimize destek veriyoruz. Son 15 yılda Ordu'ya yaklaşık 3 katrilyon TL tutarında destek verdik. Bu katkılarımızı önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz" diye konuştu.

'BUNDAN SONRADA GÖMERİZ'

Terör örgütlerinin Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı' ile tünellere gömüldüğünü, söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de yaşananları gördünüz. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet sıradan bir millet değil. Gördüğünüz gibi hiç kimseyi dinlemeden Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazdık. Afrin'de de söyledik dinlemediler. Gittiler terör örgütleriyle işbirliği yaptılar. Kusura bakmayın o zaman bizde gireriz. Girdik mi Afrin'e girdik. Ne oldu, şuan itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 740. Ama baştan söyledik 'inlerine gireceğiz' dedik. Cudi'de girdik, Gabar'da girdik, Tendürek'te girdik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Nitekim onlar kaçtı biz kovaladık. Hem de Suriye'ye kaçtılar. Orada da kovaladık, maalesef dostlarımız bu teröristlere güvendi, bizimle işbirliği yapmadılar. Ne tüneller yapmışlar gördünüz değil mi? Ve onları o tünellere gömdük. Ama onlar biliyorsunuz Güneydoğu'da da kanallar açmışlardı. Onları orada aynı şekilde yine gömdük ve bundan sonrada gömeriz" diye konuştu.

BAKANLAR YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da katıldı. Kongre sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.