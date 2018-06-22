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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir'de halka hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç dinlemeyiz vururuz" - "Şu an itibarıyla imar barışına müracaat edenlerin sayısı 1 milyonu aştı"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç dinlemeyiz vururuz." dedi.

Ataşehir'deki mitingte halka seslenen Erdoğan, CHP'lilerden ideolojik davranmamalarını isteyerek, katılımcılara "Ataşehir'in Belediye Başkanı'nın eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, bol bol daire dağıtıyor. Bunların hesabını benim Ataşehirli kardeşim sormayacak mı? Pazar günü sandık niye geliyor önümüze? Demokratik bir şekilde bu hesabı soruyor muyuz? Bu sizin hakkınız. Hesabı siz soracaksınız. Ataşehir bu defa 2019 Mart'ına farklı hazırlanacak. İnşallah belediye başkanlığını da biz bu CHP'den alacağız. Pazar günü ilk sınavı yapıyoruz, ondan sonra da geleceğe hazırlanıyoruz." şeklinde seslendi.

Erdoğan, Samandıra'ya 3 bin 300 yatak kapasiteli bir şehir hastanesi yapılacağını hatırlatarak, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki boş alanın da hastaneyle birleştirilmesi için talimat verdiğini bildirdi.

Ulaşımdaki yatırımlara değinen Erdoğan, 75 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılırken, son 16 yıl 20 bin kilometre bölünmüş yolun hizmete alındığını kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek hızlı treni ülkeye kazandırdık. Bir tanesi çıkmış 'Ne işin var yüksek hızlı trende?' diyor. Sivaslı kardeşlerime 'Yüksek hızlı tren göçü hızlandırır.' diyor. Ya bunlar ilkel, ilkel, bunlara kağnı vereceksin, kağnıyla seyahat etsinler. Yakışır değil mi? Öbürü çıkmış 'TİKA mika' diyor, AFAD... 'Bunların hepsini satacağım.' diyor. MİT'i de satacakmış. Ya dünyada devletlerin en önemli yapılanmadaki kurumu istihbarattır. Şimdi 'İstihbaratı satacağım.' diyen cumhurbaşkanı olur ya? Bu ne zavallılıktır ya? Bundan devlet yöneticisi mi olacak? Tarihinden al bugüne, bizim bile tarihte en güçlü yanımız istihbarat olmuştur. İstihbaratı olmayan bir ülke, bitiktir. Sen istihbaratı satacağım diyorsun. Zavallı bunlar, zavallı. Bunlar şimdi benim milletimin karşısına oy için geliyor. Bunlara gereken dersi pazar günü veriyor muyuz? Öbürü kalkmış hastaneleri satacak. Öbürü kalkmış 'Yerli, milli otomobile ne gerek var? Erdoğan geriden geliyor.' diyor. Bay Muharrem, ne işin var senin BMW'de? Niye gittin oraya? Taklitçi, mukallit. Artık biz kendi otomobilimizi yapacağız, hem de elektrikli olarak çalışan otomobilimizi yerli yapacağız. 5 tane babayiğidi buldum bunlarla yapacağız."

- "Ataşehir'i özellikle takip edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Demirağ'ın yerli uçak yaptığını, uçağı siparişler almasına rağmen İnönü'nün siparişlerin önüne geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"O fabrika gaz ocağı fabrikasına dönüştürüldü. CHP zihniyeti bu ya? Bunlardan bir şey olmaz. Nuri Demirağ, kahrından öldü. Hep bunlar bunu yaptılar. Ama şimdi biz uçaklarımızı yapmaya başladık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz. Şimdi Akıncı'yı da yapıyoruz. Özelliği ne biliyor musunuz? 4,5 ton ağırlığında. 1,5 ton bombayı inşallah teröristlere sallayacak. Kandil'e iniyoruz İHA'larla. İHA'lar koordinatları veriyor, F-16'larımız da onların üzerine biniyor. Kandil'e indik 20 uçakla 10 noktayı vurduk, depolar mepolar vuruldu. Şimdi ikinci bir adım daha attık, orada da terör örgütünün ileri gelenleri toplantı halindeydi. İHA'lar, SİHA'lar bunları tespit etti. Hemen sinyal verildi, 35 tane terörist orada etkisiz hale getirildi. Bunlar lider kadro. Biz 'Afrin'e gireceğiz.' diyoruz. Bay Kemal, 'Girmeyin.' diyor. 'Cerablus'a girmeyin.' diyor. Siz kimsiniz, biz kimiz? Biz kararımızı verdik mi gireriz, gireriz. Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç dinlemeyiz vururuz. Niye? Siz bize dediniz ki 'Bizi rahatsız edeni gidin vurun.' Mehmetçiğimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz bunun için var. İnşallah güvenli bir ülke, huzur içinde bir ülke, mutlu bir ülke... Bunun için bu adımları atıyoruz, atacağız. Herkes şunu konuşacak: Türkiye Cumhuriyeti'ne yanaşmak, sataşmak, bunu görecekler."

IMF'ye 23,5 milyar dolarlık borcun sıfırlandığını, Merkez Bankası döviz rezervinin 124 milyar dolara çıktığını, ihracatın 162 milyar dolara çıktığını kaydeden Erdoğan, "Büyüyoruz be... Yok dövizmiş, yok şuymuş, yok buymuş. İnşallah pazar gününden sonra çok daha farklı olacak." diye konuştu.

Erdoğan, imar sorununu çözdüklerini belirterek, vatandaşlardan müracaatlarını bir an önce yapmalarını istedi. Erdoğan, "Şu an itibarıyla imar barışına müracaat edenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bu sorunu bugüne kadar kimse çözdü mü? Şimdi biz çözüyoruz." dedi.

Vatandaşlardan akrabalarını arayarak sandığa gitmelerini söylemelerini isteyen Erdoğan, "Bu bizim demokrasi namusumuzdur. Bunu muhakkak halledeceğiz. Ataşehir'i özellikle takip edeceğim." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

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