Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz milletimize efendi olmaya değil, hep hizmetkar olmaya gayret ettik. Milletim de bunun farkında ve bu sevgisini bu seçimde de yüzde 52,5 oyla ortaya koydu." dedi.
Ankara'ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek askeri apron önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Erdoğan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milletimin bu sevgisine layık olabilirsem ne mutlu bize. Biz 20 yıllık Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde millete efendi olmaya değil hep hizmetkar olmaya gayret ettik. Benim milletim de bunun farkında ve bu sevgisini bu seçimde de gördüğünüz gibi yüzde 52,5'lik bir oy oranıyla ortaya koydu." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada oyuncak hediye etti, vatandaşlardan birinin çocuğunu kucağına alarak sevdi.
Erdoğan daha sonra makam aracıyla uçağın bulunduğu bölüme hareket etti.
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