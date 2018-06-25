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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının askeri apronu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı - Erdoğan: - "Biz milletimize efendi olmaya değil, hep hizmetkar olmaya gayret ettik. Milletim de bunun farkında ve bu sevgisini bu seçimde de yüzde 52,5 oyla ortaya koydu"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz milletimize efendi olmaya değil, hep hizmetkar olmaya gayret ettik. Milletim de bunun farkında ve bu sevgisini bu seçimde de yüzde 52,5 oyla ortaya koydu." dedi.

Ankara'ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek askeri apron önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Erdoğan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milletimin bu sevgisine layık olabilirsem ne mutlu bize. Biz 20 yıllık Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde millete efendi olmaya değil hep hizmetkar olmaya gayret ettik. Benim milletim de bunun farkında ve bu sevgisini bu seçimde de gördüğünüz gibi yüzde 52,5'lik bir oy oranıyla ortaya koydu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada oyuncak hediye etti, vatandaşlardan birinin çocuğunu kucağına alarak sevdi.

Erdoğan daha sonra makam aracıyla uçağın bulunduğu bölüme hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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