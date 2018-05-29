HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de inşallah Osmanlı'da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi, Amerika'daki Central Park'ın 3 katıdır, fazlası var, azı yok. Hyde Park'ın 8-9 katı. Öyle bir millet bahçesine in

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de inşallah Osmanlı'da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi, Amerika'daki Central Park'ın 3 katıdır, fazlası var, azı yok. Hyde Park'ın 8-9 katı. Öyle bir millet bahçesine inşallah İstanbul'umuz sahip olacak."


PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Asi Nehri'nde boğulan dalgıç, toprağa verildiAsi Nehri'nde boğulan dalgıç, toprağa verildi
İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.