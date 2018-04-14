HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avcılar, 16 Nisan Halk Oylaması'nda yüzde 41'lik 'evet' oranıyla beklentimizin çok altında kaldı. Oysa ben Avcılar'dan çok daha iyi bir netice bekliyordum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avcılar, 16 Nisan Halk Oylaması'nda yüzde 41'lik 'evet' oranıyla beklentimizin çok altında kaldı. Oysa ben Avcılar'dan çok daha iyi bir netice bekliyordum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız."

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimatErdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.