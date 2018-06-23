Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avcılar'da halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suruç'ta, öldürülen İbrahim Yıldız kardeşimizin ağabeyi sebebiyle aileyi tehdit ediyorlar. Tehdit eden kim? Kandil'deki o Karayılan mıdır ne yılansa o tehdit ediyor. Senin yüreğin varsa şehre gel. Dağın tepesinde ne işin var, gel şehre, in, niye inmiyorsun? Çünkü bunlar korkak korkak... Korkaklar zafer anıtı dikemez." dedi. Erdoğan, Avcılar mitingindeki konuşmasında, yeni sistemle Türkiye'nin bürokratik oligarşiden kurtarılacağını söyledi. Dünyada en gelişmiş ülkeler, Amerika, Rusya neyse Türkiye'nin de artık oralara doğru tırmanacağını belirten Erdoğan, "İlk 10'un içerisine gireceğiz. Bunun için sistem değişikliği yapmak lazım. Bu sistem için de adımları atıyoruz. Bay Muharrem'de korku bacayı sardı. Ne diyor? 'Okulların bahçesinde sandalyelere oturun, icabında yatakları oraya serin. Ben de YSK'nin önüne gideceğim.' diyor. Ne gerek var. Oyunu kullan, ondan sonra da bey bey televizyonun karşısında izle. Ama maalesef şu anda o durumda değil." diye konuştu.

Daha önce doğuda, güneydoğuda muhtarların tehdit edildiğini, "Bu köyden HDP'nin dışında bir yere oy çıkarsa yakarız, yıkarız." dediklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi yine başladılar. Şimdi telefonla bizim partili ilçe başkanlarımızı arıyorlar ve onları tehdit ediyorlar, 'Kaybolacaksınız.' diyorlar. Suruç'ta, öldürülen İbrahim Yıldız kardeşimizin ağabeyi sebebiyle aileyi tehdit ediyorlar. Tehdit eden kim? Kandil'deki o Karayılan mıdır ne yılansa o tehdit ediyor. Senin yüreğin varsa şehre gel. Dağın tepesinde ne işin var, gel şehre, in, niye inmiyorsun? Çünkü bunlar korkak korkak... Korkaklar zafer anıtı dikemez. Eğer parlamento diyorsan, sen de gel parlamentoya. Ama nasıl gelsin? Selo neyse, onlar da o. Çıkmış meydanda olanlar ne diyor? 'Erdoğan Selo'ya terörist.' diyor? Benim 7 Haziran'da 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bu değil mi? Kürt kardeşlerimiz meydanlara döken bu değil mi? Meydanlara döktü, 53 Kürt kardeşimi Diyarbakır'da bunlar öldürdü. 15-16 yaşındaki Yasin Börü'yü et dağıtırken bunlar öldürdü. Kürt değil miydi onlar da Kürt'tü. Niye öldürdüler? Çünkü onlar inanmıyor, onlar gibi yaşamıyorlardı, ideolojileri uymuyordu. Biz, Türk, Kürk, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, Arnavut, böyle bir ayrım yaptık mı? Yapamayız. Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik."

Erdoğan, vatandaşlara, "HDP üzerinde kardeşlerimin hassasiyetini bekliyorum. Bunlara oy verme noktasında olan kardeşlerime lütfen uyarınızı tatlı dille yapın. Böyle bir yanlışa girmesinler. Bunlar bu parlamentoyu karıştırdılar, bu parlamentoyu böldüler. Bunlar Kürtçülük yaparak böldüler. Biz ne Türkçülük yaparız ne Kürtçülük yaparız ne Lazcılık ne Arnavutçuluk ne Boşnakçılık ne şu, ne bu... 81 milyon biz kardeşiz. Bizim buna ihtiyacımız var." şeklinde seslendi. - "Yarın akşam çıkacak sonuç, Mart 2019'un işaret fişeğidir" Yola çıkarken "eğitim", "sağlık", "adalet" ve "emniyet" sütunları olduğunu ve bunlar üzerine ulaşım, enerji, kültür, turizm, dış politika, tarımı eklediklerini anlatan Erdoğan, "Şimdi sıraların üzerinde kitaplarımız var, para alınmıyor. Bunları biz getirmedik mi? Çıkıyor Bay Muharrem 'Ben fizik öğretmeniyim.' diyor. E ne olacak? Fizik öğretmeni olman yavrularıma bu kitapları kazandırmanı sağlamıyor ki. Sen bir defa dershane işlettin 10 tane öğretmenin SSK primini bile ödemedin. Fizik öğretmeni olmak başka bir şey, ülke yönetmek başka bir şey. Ülke yönetmek güçlü lider olmayı gerektirir. Bir dükkanınız olsa bunu bir çırağa teslim eder misiniz? Bunlar çırak bile değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını, hava kirliliğini, susuzluğu giderdiğini anlattı. "Mart 2019'da belediyeyi almaya hazır mısınız?" diye soran Erdoğan, "Yarın akşam çıkacak sonuç, Mart 2019'un işaret fişeğidir." dedi. - "Amerika'nın Cleveland'ı varsa bizim de şehir hastanemiz var" Türkiye'de üniversitesi olmayan il kalmadığını vurgulayan Erdoğan, "75 üniversite vardı şimdi 205 üniversite var. Bunları biz yaptık. Hala yapıyoruz. Niye? Biz şimdi üniversiteyi Türkiye'nin dört bir yanına taşıdık. Öğrenciyi üniversiteye çekmiyoruz, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürüyoruz. Bunu başardık. Peki bunların, Bay Muharrem'in, Bay Kemal'in bunların böyle bir şeyi var mı? Yok. Böyle bir derdi de yok. İşte onun için yarın akşam durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı. Sağlıkta ideal adımlar atıldığını dile getiren Erdoğan, "Sağlıkta durum nasıl?", "Memnun musunuz?", "İstediğiniz hastaneye gidebiliyor musunuz?" diye sordu. "Evet" cevabını alan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi size bambaşka bir hastane yapıyoruz. Neresi? Olimpiyat Stadı'nın yanında şehir hastanesini yapıyoruz, 3 bin 300 yataklı. Bu ne biliyor musunuz? Amerika'nın Cleveland'ı varsa bizim de burada şehir hastanemiz var. Bir kapıdan gireceksin öbür kapıdan inşallah çıkacaksınız. Öyle dışarıda sedyelerin üzerinde taşınmak diye bir şey yok. Bay Kemal, SSK Genel Müdürüyken hastanelerin ne halde olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunlar hangi yüzle geliyorlar da benim vatandaşımdan oy istiyorlar. Batırdılar bunlar. Hastanelerde hijyen diye bir şey yoktu. Sağlam girsen hasta çıkarsın, bu durumdaydı ama şimdi benim vatandaşım istediği hastaneye gidiyor. Bu şehir hastaneleri tüm vilayetlerde olacak. İstanbul'umuz da da 2 tane. Bir bu yakada bir de Anadolu Yakası'nda." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde ilacın tam olarak hastanelerden alınamadığını kaydeden Erdoğan, "Doktor 5 tane ilaç yazar üçünü alamazsın, ikisini alırsın ama şimdi istediğin eczaneye git ilacını alıyorsun. Niye? Biz dertliyiz. Biz vatandaşımızı seviyoruz. Biz 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dedik yola çıktık." diye konuştu.

Avcılar'daki kalabalığa dikkati çeken Erdoğan, "Maşallah, uçsuz bucaksız bugün Avcılar. Buraya bakıyorum yine öyle. Şu güzelliğe bak." ifadelerini kullandı. - Batı Trakya Batı Trakya'da yaşanan sorunlara da değinen Erdoğan, "Batı Trakya'da bakıyorsunuz Yunanistan yönetimi rahatsız. Niye rahatsız? Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız. Biz oradaki vatandaşlarımızın hukukundan da sorumluyuz. Onun üzerinde de duruyorum. Gittim, ziyaretimi yaptım. Oradaki kardeşlerime gittim. Onları gezdim, onlarla bir arada oldum. Niye? Onların da derdi bizim derdimiz. İnşallah daha iyi olacak." dedi. "Bugün birlik günü, beraberlik günü" ifadelerini kullanan Erdoğan, iki ilçede daha miting yapacağını hatırlattı. TRT ve A Haber'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne ilişkin programlarda hemen her şeyi anlattıklarını ifade etti. "Nasıl buldunuz?" diye soran Erdoğan, "Özgürlükler bizimiz sorunumuz, demokrasi bizim sorunumuz. Kardeşlerim, demokrasi namusumuzdur, sandık namusumuzdur. Buradan taviz yok. San görevlisi kardeşlerim sandıklarına sahip çıksın." şeklinde konuştu.