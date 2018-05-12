Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Yaman'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu tekvandocu İrem Yaman'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Yaman'a tebrik telgrafı gönderdi.
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