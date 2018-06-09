Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Erdoğan İstanbul-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programın ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan konuşmasında Avusturya'nın cami kapatma kararına çok sert sözlerle karşılık verdi
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
24 Haziran alışılmış seçimlerden değil. Büyülü zenginliğin yeri olan Anadolu ve elbette İstanbul tarih boyunca hep medeniyetlerin boy verdiği dünyanın en bereketli toprakları olmuştur.
Ecdadımız lugatında hiçbir zaman öteki mefhununa yer vermedi. Onun yerine başka tanımını seçti. Bu topraklardaki tüm başkalar bizimdir. Kurtuluş savaşına da böyle girdik.
"SEN KIRAATHANENİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORSUN"
Bunlar okuma seferberliğine de karşı çünkü bunlara kıraathaneyi sorduğun zaman nedir diye, herhalde okey masasının kurulduğu yer diye zanneder veya iskambil kağıtlarının olduğu yer zanneder. Be ey cahil, fizik öğretmeni olabilirsin ama sen kıraathanenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Bak biz şimdi millet kıraathaneleri kuracağız. Nedir bu biliyor musun? Artık her ilçede bir veya birkaç tane bu kıraathaneler bizim adete butik kütüphanelerimiz olacak.
"DÜNYAYI BİR HAÇLI-HİLAL SAVAŞINA GÖTÜRÜYOR"
Avusturya Başbakanı’nın attığı adımlar dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor. Batı dünyası bu adamlarına çeki düzen vermesi lazım. Eğer çeki düzen vermezlerse bu iş başka yere gidebilir. Neymiş bizim bilim adamlarımızı Avusturya’nın dışına atacaklarmış. Siz bunu yaparken biz boş mu duracağız? Bir şeyler yaparız elbet.
"KÜRT OLMAK BAŞKA BİR ŞEY, TERÖRİST OLMAK BAŞKA BİR ŞEY"
Kürt olmak başka bir şey, terörist olmak başka bir şey. Yıllarca ötek muamelesi yapılmış milyonlarca kardeşimiz kendilerini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettiğini gördük. Bu kararlılıkla çalışmaya devam ettik. Meğerki karşımızdakilerin derdi başkaymış. Onlar yeniden terör yöntemlerine soyundular. Çukur kazdılar, mahalleleri işgal ettiler. Roketler istiflediler. Gördük ki bunların derdi birinci sınıf vatandaşlık değilmiş. Bunlar emperyalistlerin oyunlarına piyonluk yapmayı seçtiler. Biz bu terör koridorunu boş bıraksaydık, bugün Türkiye'nin güneyi çok zor durumda kalacaktı.
Şu anda Diyarbakır artık adeta Doğu'nun Güneydoğu'nun bir İstanbul'u oldu. Bu onlara kalsa olur muydu? Ama benim özellikle Güneydoğu'daki kardeşlerim hala bu inceliğin farkında değil. Ben onlardan şimdi destek istiyorum, yardım istiyorum, el ele verelim de bu işi bitirelim.
AVUSTURYA NE KARAR VERMİŞTİ
Avusturya'nın muhafazakâr hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurmuştu.
"ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA" OYUNU BAHANE GÖSTERMİŞLERDİ
Açıklamayı yapan Başbakan Sebastian Kurz, kararın başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide asker kamuflajlı öğrencilerin sergilediği 'Çanakkale Şehitlerini Anma' oyunu nedeniyle alındığını açıkladı.
"BUNDAN BÖYLE SIFIR TOLERANS GÖSTERECEĞİZ"
Kurz daha önce camide sergilenen bu oyun için "Bu yaşananların Avusturya'da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz" demişti.
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