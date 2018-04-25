HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü için verilen yemekte konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Coğrafyamızın ve medneiyetimizin geniş birikimi var. Adalet olan özlem çok dile getiriliyorsa orada zulüm var demektir. Dünyanın ülkelerimizin ve toplumlarımızın eski karanlık günlerine dönmesini beklemeden insanlığın adalet talebine kulak vermektir.

Dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı arşa yükseliyorsa adalet sorunu var demektir. Suriye'de yerlerinden edilmiş 3,5 milyon insanı güven içinde yaşatan Türkiye mücadelesinde yalnız kalıyorsa durup düşünmek zorundayız. Terör örgütlerine milyarlarca doları akıtıyorlarsa dikenlerin sulandığı anlamına gelir. Biz herşeye rağmen umutluyuz.

Türkiye medeniyetinde ve kültüründe mevcut bulunan adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolunda atılımlarını güçlü bir şekilde hayata geçiriyor. Tüm olumsuzluklara rağmen süratle toparlanıp yeniden hukuk devleti durumuna girebiliyorsak bu önemli.

Demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından hayata geçecek olan yeni yönetimimiz sistemimizle yönetmeyi daha güçlü yasamayı daha itibarlı yargıyıda daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor.

Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz! Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz!
AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!
Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İYİ olacağız.İyi.2001 den beri geldiğimiz nokta bu.Başka çaremiz yok.
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.