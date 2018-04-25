Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Coğrafyamızın ve medneiyetimizin geniş birikimi var. Adalet olan özlem çok dile getiriliyorsa orada zulüm var demektir. Dünyanın ülkelerimizin ve toplumlarımızın eski karanlık günlerine dönmesini beklemeden insanlığın adalet talebine kulak vermektir.

Dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı arşa yükseliyorsa adalet sorunu var demektir. Suriye'de yerlerinden edilmiş 3,5 milyon insanı güven içinde yaşatan Türkiye mücadelesinde yalnız kalıyorsa durup düşünmek zorundayız. Terör örgütlerine milyarlarca doları akıtıyorlarsa dikenlerin sulandığı anlamına gelir. Biz herşeye rağmen umutluyuz.

Türkiye medeniyetinde ve kültüründe mevcut bulunan adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolunda atılımlarını güçlü bir şekilde hayata geçiriyor. Tüm olumsuzluklara rağmen süratle toparlanıp yeniden hukuk devleti durumuna girebiliyorsak bu önemli.

Demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından hayata geçecek olan yeni yönetimimiz sistemimizle yönetmeyi daha güçlü yasamayı daha itibarlı yargıyıda daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor.

