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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da yeniden cumhurbaşkanlığa seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da yeniden cumhurbaşkanlığa seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

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