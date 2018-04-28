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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyaca ünlü bilim adamı ve Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından partisinin İzmir'deki programlarına katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC'den İstanbul aktarmalı ABD'ye gitmek üzere burada bekleyen Sancar'la Devlet Konukevi'nde görüştü.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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