HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bahçeli ile görüşmesi) TBMM'deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgilili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bahçeli ile görüşmesi) TBMM'deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgilili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk."

Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadıÜlkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Abdullah Ağar uyardı: Türkiye'yi 'sözde' dört ana terör alanına ayırdılar

Abdullah Ağar uyardı: Türkiye'yi 'sözde' dört ana terör alanına ayırdılar

İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

Evde dehşeti yaşadı

Evde dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.