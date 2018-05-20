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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKİR İZZETBEGOVİC İLE BİR ARAYA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK/SARAYBOSNA DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK/SARAYBOSNA DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İzzetbegovic, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Bu arada Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde çok sayıda Boşnak ve Türk karşıladı.

Görüntü Dökümü
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-Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binası
-Binanın önünde Erdoğan'ı bekleyenler
-Ellerinde Türk ve Bosna bayrağı olanlar
-Güvenlik önlemleri
-Bosna polisi
-Erdoğan'ın gelişi
-Binaya girişi
-Genel ve detaylar

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