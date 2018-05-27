Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Havalimanı'nda kendisini bekleyen vatandaşları iftara davet etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Erdoğan, havalimanından ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.
Vatandaşlara "Kuva-yi Milliye Meydanı'nda iftara bekliyorum, iftara geliyorsunuz." diye seslenen Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
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