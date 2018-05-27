Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ersin Yazıcı tarafından karşılandı.
Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Yazıcı'dan bilgi aldı.
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