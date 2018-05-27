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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Kuvayımilliye Meydanı'nda AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Burada vatandaşlarla iftarını açan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.

İftara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

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