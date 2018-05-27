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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 23:36 | Son Güncelleme

"İnanıyorum ki 24 Haziran'da sizler adeta yeniden bir Kuvayımilliye ruhuyla tarih yazacaksınız" - "Cumhurbaşkanınız olarak inşallah 24 Haziran'dan sonra sizlerle bu yolculuğu farklı bir şekilde devam ettirmek istiyorum. Onun için de 'durmak yok yola devam' diyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbim çift bayramı kutlamayı bizlere nasip etsin diyorum"

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnanıyorum ki 24 Haziran'da sizler adeta yeniden bir Kuvayımilliye ruhuyla tarih yazacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iftar programının ardından havaalanına giderken yol güzergahında bulunan pastaneye uğradı. Burada vatandaşlarla sohbet eden ve çocukları kucağına alarak seven Erdoğan, bazı vatandaşların da telefonla aradığı yakınları ile görüştü.

Erdoğan'a burada Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir tarafından kalpak ve şarhon hediye edildi. Aydemir, Erdoğan'ı, 28 Temmuz'da Orhanlı ilçesinde düzenlenecek 2. Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali'ne davet etti.

Erdoğan, bir vatandaşa da sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra pastaneden ayrılan Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlara otobüsten seslendi. Gösterdikleri ilgiden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki 24 Haziran'da sizler adeta yeniden bir Kuvayımilliye ruhuyla tarih yazacaksınız. Buna olan imanım, buna olan güvenim sonsuz. Kuvayımilliye ruhunun adımlarının atıldığı bu yerde yeni bir destanı sizinle yazmak bana farklı bir güven, farklı bir inanç veriyor. Cumhurbaşkanınız olarak inşallah 24 Haziran'dan sonra sizlerle bu yolculuğu farklı bir şekilde devam ettirmek istiyorum. Onun için de 'durmak yok yola devam' diyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbim çift bayramı kutlamayı bizlere nasip etsin diyorum."

Erdoğan, daha sonra AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

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