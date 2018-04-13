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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım ile görüşüyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.

Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi.

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