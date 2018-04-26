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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.  (FOTOĞRAF)   

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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