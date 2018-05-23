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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Beştepe'de kabul etti.

(FOTOĞRAF)

ANKARA (DHA)

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