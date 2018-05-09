Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ekonomi Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yapılan açıklamada, Türkiye'nin büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edeceği belirtilerek, "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Toplantıda hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığının teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edileceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır. Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir.