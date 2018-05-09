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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ekonomi Değerlendirme Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:38 | Son Güncelleme

Toplantının ardından yapılan açıklamadan: - "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir" - "Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır" - "Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir" - "Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir" - "Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yapılan açıklamada, Türkiye'nin büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edeceği belirtilerek, "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Toplantıda hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığının teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edileceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır. Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir.

Türkiye, büyüme odaklı ekonomi politikaları sayesinde bugünkü seviyesine gelmiştir. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir.

Büyüme politikalarımızın odağında, kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve teşvikiyle özel sektör, bulunmayı sürdürecektir. Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar
atılacaktır."

Açıklamada, Bankacılık sektörünün, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkanı bakımından tarihinin en güçlü seviyesinde olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki artış oranının üzerinde seyretmektedir. Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır. Bankalara, ekonomimizin en önemli itici güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları tavsiye edilmiştir. Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Varlık Barışı uygulaması, yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde genişletilecektir."

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş katıldı.

Toplantıda KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, ilgili bürokratlar ve başdanışmanlar da hazır bulundu.

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