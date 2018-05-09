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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi değerlendirme toplantısı

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