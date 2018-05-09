HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.


Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!
Ahmet Türk, Demirtaş'ın oy oranını açıkladıAhmet Türk, Demirtaş'ın oy oranını açıkladı
Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı! Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.