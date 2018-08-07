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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan SSİK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Toplantısı sona erdi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi!
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