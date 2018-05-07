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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı, özellikle Balkanlarda Türkiye'nin duruşunu pek hazmedemiyor ve Türkiye'nin bölgede attığı adımları, girişimleri, gayretleri hazmedemiyor. Fakat hazmetse de hazmetmese de biz özellikle Batı'da, Balkanlar'da bu tür yapabileceği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı, özellikle Balkanlarda Türkiye'nin duruşunu pek hazmedemiyor ve Türkiye'nin bölgede attığı adımları, girişimleri, gayretleri hazmedemiyor. Fakat hazmetse de hazmetmese de biz özellikle Batı'da, Balkanlar'da bu tür yapabileceğimiz ne varsa ki bunları TİKA ile yoğun bir şekilde yapıyoruz. Özellikle tarihi eserlerin ihyası için, inşası için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz."


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