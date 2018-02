Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da zeytin dallı bayraklarla karşılandı (2)

YILMAZ VE EKER'DEN KÜRTÇE SELAMLAMA

Helikopterle 16 Mayıs Şehir Stadyumu'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sevgi gösterileri arasında, partisinin 6'ncı olağan il kongresinin yapılacağı salona geçti. Kongreye AK Parti Genel Başkan yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Mehmet Mehdi Eker, Başbakan yardımcıları Fikri Işık ve Mehmet Şimşek ile çok sayıda partili katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kongreye katılanlara yönelik Kürtçe bir selamlama konuşması yaptı. Kongreye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye elinde zeytin dalları ile çıktı. Kongrede konuşan Erdoğan'ın sözleri sık sık tezehüratlar ve sevgi göstrerileri nedeniyle kesildi.

'MUHABBET TABLOSU DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALIYOR'

Konuşmasında, 3 yıllık hasretin ardından tekrar Batman'da olmanın sevincini yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün karşımda 'Teröre hayır, kardeşliğe evet' diyen, iradesine, geleceğine sahip çıkan bir Batman görüyorum. Batman, kardeşliğin, dayanışmanın şehri olduğunu bugünkü tablo ile herkese ilan ediyor. Bu muhabbet tablosu, dostlarımıza güven aşılarken, düşmanlarımza da korku salıyor" dedi.

'SEÇMENİ SUÇLAYAN, HAKARET EDEN PARTİ DEĞİLİZ'

16 Nisan referandumunda Batman genelinde arzu ettikleri rakama ulaşılamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz ana huhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca seçmeni suçlayan, millete hakaret eden bir parti değiliz. Biz sıkıntıyı vatandaşımızda aramadık. Önce kendimizi hesaba çektik. Eksikliği, hatayı, yanlışı kendimizde aradık. Aynı şekilde bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi milleti tehdit ederek, o silah zoruyla, şantajla, tehditle oy toplayan partilerden de olmadık. Daima milletimizi ikna ederek, onun gönül dünyasına girerek siyaset yaptık. Bunun için seçimleri sandıktan önce gönüllerde ve zihinlerde kazandık. Milletimiz bizi sorunlara çözüm ürettiğimiz için, ülkeye hizmet ettiğimiz için bugünlere getirdi. Bizim lügatimizde yorgunluk, bıkkınlık olmadı. Bizim siyasi terbiyemizde milletimize küsme, kırılma, darılmaca yoktur. Batman'da çok daha fazla çalışmamız gerekiyordu. Demek ki sizlere kendimizi daha iyi anlatmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize ve Batman'a kazandıracaklarını daha iyi izah etmemiz gerekirdi. 2019 seçimlerine kadar eksiklerimizi giderip, Batman'da hedeflediğimiz tabloyu yakalayacağız."

'TERÖRİSTLERİ NEFES ALAMAYACAK HALE GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda toplanan partililer sık sık 'İşte ordu işte komutan' sloganları attı. Türkiye'nin Ak Parti ile birlikte yepyeni bir siyaset anlaşıyı ile tanıştığını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun adı özgürlük siyasetididir, hizmet, eser, proje siyasetidir. Türkiye Ak Parti döneminde daha önce telaffuz dahi edilemeyecek sorunların üzerine cesaretle gitmiş, birçoğunu çözmüş, hâl yoluna koymuştur. Her ne kadar birileri kabul etmezse de bugün daha hür, daha demokratik bir ülkeye sahibiz. Bu 15 senede ülkemizde hareket alanı kısıtlananlar sadece darbecilerdir, teröristlerdir, vesayet odaklarıdır. O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Bunun hiç lamı cimi yok. Çünkü onların nefes alması demek, benim vatandaşımın nefesinin kesilmesi demektir. Millet, devlet ve demokrasi düşmanı yapılar dışında ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın, tüm inanç mensuplarının özgürlük alanları iktidarımızla genişlemiştir. 10 yıllar boyunca milletin kanını bir sülük gibi emen eski Türkiye'nin baronları dışında herkes bu durumdan memnundur. Yayımladıkları bildiriyle, sağa sola yazdıkları mektuplarla Türkiye'yi yurt dışına şikâyet eden bu çevrelerin asıl karın ağrısını biz çok iyi biliyoruz. Bunların adalet, barış gibi kavramlarla en ufak alakaları olmadığını biliyoruz.

Bunların cinsini de cibiliyetini de çok iyi biliyoruz. Neler yaptılar, neler yapıyorlar hepsi bizim kayıtlarımızda var. Aydın, sanatçı, siyasetçi, akademisyen görünümlü bu faşist güruhun asıl sıkıntısı yetki ve iradenin kendi ellerinden çıkıp milletin eline geçmesidir. Bunlar daha önce sadece kendilerine peşkes çekilen kaynakların milletimize harcanmasından rahatsızlar. Bölücü terör örgütü 34 senedir 50 bin vatandaşımızın kanını dökerken, gencecik kızların namusuna musalallat olurken, çocukların eline silah tutuştururken bunlar hiç itiraz etmedi. Bunların hepsinin belgesi, bilgisi elimizde. 13, 14, 15 yaşında yavrulara, kızlara dağlarda silah eğitimi vermiyor mu bu ahlaksızlar, bunu yapmıyor mu? Ama bunların artık önüne geçiyoruz ve geçececğiz. Çocukları zorla dağa kaçırılan anaların yürek dağlayan feryatlarını duymadılar. Teröristler şehirlerimizi enkaza çevirirken bunlar bir kez çıkıp nümayiş yapmadılar. Aydınlara sesleniyorum ha. Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız yıllarca terörün baskısı altındayken ses çıkmadı. Bugün de terör örgütü Afrin'den camilerimize saldırırken, vatandaşlarımızı şehit ederken bunların sesini duydunuz mu?"

'YÜRÜYECEKSİN! MİLLET YÜRÜYECEK ARKANDAN!'

Konuşması sırasında partililerin "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları atması üzerine cevap veren Erdoğan, "Gerekirse önce ben gideceğim. Siz de benimle birlikte geleceksiniz. Beraber, ne diyor şair: Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan" diye karşılık verdi.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE ELEŞTİRİ

Konuşmasında CHP milletvekillerine de sert tepki gösteren Erdoğan, "Emperyalistlerin uşağı olmuş teroristlere tepti göstermek yerine,devletin güvenlik güçlerine ve bunlarla omuz omuza cephede mücadele eden Suriyeli kardeşlerimize saldırıyorlar. İşte bir tanesi CHP milletvekili... Terbiyesizin söylediğine bak. Bu ifadelerimden rahatsız oluyorlar. Özgür Suriye Ordusu için kullandığı ifadeyi ben kullanamam. Onlar diyor ki 'Biz Osmanlı'nın dostuyuz, biz Türk'ün dostuyuz' diyorlar. Bu CHP'nin ahlaksız temsilcileri de kalkıp onları terör örgütü ile iş tutanlardan ilan ediyor. Şu an Özgür Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana. Kolunda fors olarak Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var, ABD'nin bayrağı var. PKK'nın malum, artık ne dersen de onlar var. Bu CHP işte bu aynı şekilde. Yine CHP'nin diğer temsilcileri de bu durumda. Ama benim halkım bunları görüyor. Bunlara gereken dersi verecek. Terör örgütünün propaganda bültenlerine çevirdikleri gazetelerinde, arkasına sığındıkları meslek odalarında, sabah akşam ahkâm kesenlerle televizyon ekranlarında arz-ı endam ediyorlar. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Onun için meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'IRKÇILIĞA DÜŞMEYİN, KAVMİYETÇİLİK LÜTFEN YAPMAYIN'

Bu toprakların millete silah doğrultan darbecilere, sokakları savaş alanına çeviren vandanllara, eli kanlı terör örgütlerine kalemşorluk yapanlara terk edilmeyecek kadar mübarek olduğunu belirten Erdoğan, şöyle dedi:

"Türkiye 80 milyon vatandaşımızın tamamına aittir. Onun için ben buradan özellikle Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bakın, ırkçılığa düşmeyin. Kavmiyetçilik lütfen yapmayın. Zira Rabbim bizi kabileler halinde yarattı. Kavimler halinde yarattı. Ama hiçbir kavmin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ittika ile takva iledir. Kim Allah'a daha yakınsa en üstün olan odur. Biz birbirimizi sadece Yaradan'dan ötürü seveceğiz. Biz asla ve asla kula kul olmayacağız. Biz sadece Allah'a kul olacağız."

'BU ÜLKE, VATAN ÂŞIKLARININDIR'

Türkiye'de, bir asır önce Çanakkale'de olduğu gibi bugün de ciğerparelerini kına yakarak cepheye gönderen anaların, babaların ve eşlerin olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu ülke vatan âşıklarınındır. Hiç kimsenin öyle cafcaflı kavramları kendine siper ederek terör seviciliği yapmasına izin vermeyiz. Fikir özgürlüğünün sınırları dünyanın her yerinde bellidir. Hiçbir ülke katil sürülerine ve bunların uzantılarına müsamaha göstermez. Ülkemizin istiklal mücadelesini gölgelemeye yönelik hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Marjinal örgütlerinin hücre evlerine dönüşmüş kimi meslek odalarının sokakları karıştırmaya çalışmasına asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'da kapalı kapılar ardından hangi fitne kazanlarını kaynattıklarını çok iyi biliyoruz. Kirli ve kanlı senaryoların tamamını sahiplerinin başlarına geçirmeye kararlıyız" diye konuştu.

'TERÖRİSTLER HASANKEYF BARAJI'NI İSTEMİYOR'

"Ne buyuruyor Peygamberimiz: 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir'. Biz bu emri kendimize rehber kılarak, 15 yıldır diğer vilayetler ile beraber Batman'a da hizmet götürmenin gayreti içindeyiz. 15 yıldır heyecanımızdan, azmimizden bir şey kaybetmedik" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu vatana aşk ve tutkuyla bağlıysak, bugün de aynı hissiyattayız. Oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımızı kucaklıyor, hiç kimseyi dışlamadan ülkemize hizmet ediyoruz. Hedefimiz; mazlumların sığınağı olan bu ülkeyi 2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri yapacağız. Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu aziz milleti, en kaliteli, en güzel hizmetlerle buluşturmaya kararlıyız. 15 yılda Batman'a yaptığımız yatırım 12 milyar liradır. Bu Hasankeyf barajını birileri istemiyordu. Teröristler Hasankeyf barajının yapılmasını istemiyorlar. Çünkü Hasankeyf barajı onların yolunu kesen en önemli bir projeydi. Biz Hasankeyf barajına çok ciddi bir harcama yaptık. Şimdi Hasankeyf artık bir baraj değil, burada bir deniz oluyor. Bu proje de son hızıyla devam ediyor. Ilısu Barajı bittiğinde yılda 400 milyar kilovat üzerinde enerji üreterek, ekonomiye 1.5 milyar lira katkı sağlayacak. Toplam maliyeti 8.5 milyar lira olan bu barajın yapımı tamamlanmak üzere."

'ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI OLMADAN, KALKINMA ZOR'

Bir kentin kalkınmasının özel sektör yatırımıyla mümkün olacağını anlatan Erdoğan, terör kâbusunun bölgeden kalkması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz yan gelip yatmadık. Teröristler ülkemizin önünü kesme yolunda, biz de hizmet yolundayız. Sizler için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Şu gerçeği hepimizin görmesi lazım: Özel sektörün girişimleri olmadan, bir şehrin arzuladığı kalkınmaya ulaşması son derece zor. Terör kâbusu uzun yıllardır bölgeye ilgi duyan yatırımcıyı caydıran en önemli faktör olmuştur. Şimdi bunu aşacağız. İş makineleri ateşe verildi, işçilerin kalleşçe öldürüldüğü bir ortamda, buraya ne yatırımcı, ne turist gelir. İnsanlar gidecekleri yerde önce istikrar ve huzur arar. Hepimize önemli görevler düşüyor. Tüm bölge halkına ciddi sorumluluklar düşüyor. Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır çözülemeyen sorunların üstesinden gelmek istiyorsak, terör meselesini artık gündemimizden çıkarmamız lazım. Son birkaç yılda devlet olarak çok ciddi adımlar attık. Bölücü terör örgütünün güvenlik güçleri ve sivil vatandaşları karşı karşıya getirmek istemesine rağmen bu mücadeleyi yürüttük. Türkiye bugün Afrin'de de tek bir sivilin kılına zarar gelmemesi için büyük fedakârlıklar yapıyor. Güvenlik güçlerimiz masumların zarar görmemesi çin kılı kırk yarıyor, kendi canlarını tehlikeye atıyor. Özellikle PYD zulmünden kaçan on binlerce kardeşine sahip çıktığı için Batmanlılara şükranlarımı sunuyorum. Bölücü terör örgütünün karanlık yüzünü hepimizden daha iyi biliyorsunuz. Çukur eylemlerini biliyorsunuz değil mi? O ne zulümdü? O çukurları bizler kapattık. Yeniden oraları yaşanır hale getirdik. Biz buyuz. Bu kritik süreçte devletinin, ülkesinin yanında saf tutan tüm Batmanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik ve dayanışma içerisinde, mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğimize inanıyorum. Afrin ve 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Konuşmalardan sonra, eline zeytin dallarını alan Erdoğan, folklor ekibi ile fotoğraf çektirdi.