Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta

BAYBURT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında geldiği Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret ederek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı.
Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı eşlik etti.
Başkan Erdoğan, buraya gelişinde bir çocukla yakından ilgilendi.
Erdoğan, Bayburt'ta cuma namazını kıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşecek "Bayburt Buluşması"na katılacak.
Baksı Müzesi, Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende "Kültür ve Sanat Kurumu" dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü almıştı.
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