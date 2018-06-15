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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN CAMİDE 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 06:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi
-Erdoğan ve beraberindekilerin camiye girişi
-Güvenlik önlemleri
-Genel ve detaylar

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