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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 06:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram Namazı'nı kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'da

Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı Üsküdar Ramazan Bayramı

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