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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Biz milli birlik, kardeşlik dedik, orada da aynı şeyi yaptılar. Çözüm süreci dedik, orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız ne Cudi'de bırakacağız ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz" - "Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de şu 24 Haziran'ı hayırlısıyla başarmamızı, atlatmamızı ben milletimden özellikle rica ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya değinerek, "Biz milli birlik, kardeşlik dedik, orada da aynı şeyi yaptılar. Çözüm süreci dedik, orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız ne Cudi'de bırakacağız ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu bayrama da tüm İslam dünyasının sıkıntılar içerisinde girdiğini ifade eden Erdoğan, "Özellikle terörle bu noktada ayrışarak değil, terörün içerisinde girdi. Bu süreç içerisinde biz umutlarımızı kaybetmiş değiliz. Umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Biz biliyoruz ki bizim için her bayram bir umuttur." diye konuştu.

Erdoğan, dün Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin de şöyle konuştu:

"Dün de Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunların içerisinde ağır olanlar da var. Bunlar birer talik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller. Esnaf ziyareti yapılırken 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, nasıl buraya gelir girersiniz' gibi bir yaklaşımla orada bu tür bir saldırı cereyan etti ve bunun neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. 4 ölü, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, biz demokrasi, barış, özgürlük, bundan yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyorlar."

Erdoğan, milli birlik ve kardeşlik dediklerinde de orada aynı şeyin yapıldığını belirterek, "Çözüm süreci dedik, orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız ne Cudi'de bırakacağız ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz.Tek terörist kalmayıncaya kadar bunu kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok." diye konuştu.

Devlet olarak, huzuru, mutluluğu, birliği, beraberliği ve kardeşliği temin etmekle görevli olduklarını dile getiren Erdoğan, bunu inşa etmeye çalışırken bu tür olaylarla karşı karşıya kaldıkları zamanlarda da gereğini yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de şu 24 Haziran'ı hayırlısıyla başarmamızı, atlatmamızı ben milletimden özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu seçimin Türkiye'de ve dünyada bir kırılma notası olduğunu belirten Erdoğan, ülkenin tırmanışının, sıçrama tahtasından bir tanesi olacağını kaydetti.

Erdoğan, milletin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, nice bayramlara kavuşmayı diledi.

Bu arada cami çıkışında vatandaşlar, kendilerini selamlayan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi'nde kıldı.

(Bitti)

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/ Havadan fotoğraflar// Fatih Camii bayram namazında doldu taştı/ Havadan fotoğraflar// Fatih Camii bayram namazında doldu taştı
/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)
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