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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bedelliyle alakalı inşallah 24'ünden sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur ama ben Bay Kemal gibi palavra atamam. Bay Muharrem gibi atamam. Genelkurmay Başkanımı çağıracağım, Milli Savunma Bakanımı ç

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bedelliyle alakalı inşallah 24'ünden sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur ama ben Bay Kemal gibi palavra atamam. Bay Muharrem gibi atamam. Genelkurmay Başkanımı çağıracağım, Milli Savunma Bakanımı çağıracağım, onlarla beraber oturacağız, konuşacağız ve nihai kararımızı da vereceğiz."


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