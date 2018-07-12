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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:15 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Brüksel'den Türkiye'ye hareket etti

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile (TSİ) 20.00'de Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'den Belçika Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi Françoise Goustin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen ile misyon yetkilileri uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, MHP İstanbul milletvekilleri Cemal Çetin ve İsmail Faruk Aksu da Brüksel'den ayrıldı.

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Brüksel Havalimanı Askeri Terminal Cumhurbaşkanı Erdoğan tur

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