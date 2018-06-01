HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde Türkiye'de birçok siyasi partiyi de bu seçimlerden sonra bir kenara koyacaktır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde Türkiye'de birçok siyasi partiyi de bu seçimlerden sonra bir kenara koyacaktır."


PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Antalya sokakları bekçilere emanet (2)Antalya sokakları bekçilere emanet (2)
Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldüSiirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

İsrail keskin nişancısı gönüllü doktor Razan Eşref en-Neccar'ı Gazze sınırında şehit etti

İsrail keskin nişancısı gönüllü doktor Razan Eşref en-Neccar'ı Gazze sınırında şehit etti

Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.