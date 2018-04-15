Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bugün itibarıyla 4 bin 187 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Erdoğan, partisinin Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde, Şahin Köktürk Spor Kompleksi önünde halka seslendi. Üzerinde hassasiyetle durdukları bir dönemin yaşandığını belirten Erdoğan, "Şu anda şehitlerimizle beraber Afrin'deyiz, şehitlerimizle beraber tüm bu topraklardayız. Gazilerimizle beraber yürüyoruz. Ama şunu unutmayın, ne şehitler eksik olacak, ne gaziler eksik olacak. Hele hele bu değerler üzerinden şehitlerin eksik olması mümkün değil." dedi. Kur'an-ı Kerim'den şehitlikle ilgili ayetler okuyan Erdoğan, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bizler de 'Şehitler niye var?' demeyelim. Yanlış olur çünkü Sevgililer Sevgilisi'ne en yakın makam. Şu anda o yola çıkanları biliyoruz. Akif ne diyor, 'Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.' Biz Çanakkale'de böyle gürlemedik mi? Daha üniversitenin ilk yıllarında yola çıkan gençlerimiz Çanakkale'de şehit olmadı mı? Bu şekilde yola çıkan bu millet Çanakkale destanını yazmadı mı?

Öyleyse ben şimdi size tavsiye ediyorum; ne yapın yapın, muhakkak ama muhakkak Çanakkale'ye gidin. O şehitlerimizin kabristanlarını görün. Oraları görürsek ders alırız. Her yıl bakınız 24 Nisan'da Yeni Zelanda'dan, Avusturalya'dan ziyaretçiler geliyor, biliyor musunuz? Kime? Anzaklara geliyor. Anzaklara, orada verdiğimiz mücadelede hep şunu söylüyoruz: Ne işiniz vardı sizin burada, ta oralardan buraya niye geldiniz?' Niye olduğunu anlıyorsunuz, değil mi? Gazi Mustafa Kemal ne dedi? 'Siz de biz de burada aynı gaye için varız. Ama ayrıldığımız bir yer var. Buna rağmen sizi misafir olarak kabul ediyoruz. Şu anda siz, ev sahiplerinin aguşundasınız.' Böyle bir millet olur mu ya? Destanı biz yazdık ama şimdi onları da burada misafir ettik." - "Beykoz'a sahip çıkın" Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında kendisine "Tayyip Dede" diye seslenerek fotoğraf çektirmek isteyen bir çocuğa da konuşmasının ardından fotoğraf çektirebileceklerini söyledi. Çubuklu'dan gelen vatandaşların da sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, Çubuklu'da geçmişte top oynadığını anlattı.

Çubuklu'dan gelen vatandaşları da konuşmasının ardından arka tarafa çağıran Erdoğan, "Ah ne günler geçirdik orada. Konuşacağız fakat ben de diyorum ki siz de Beykoz'a sahip çıkın. Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz ve inşallah Beykoz'umuza bugüne kadar yaptığımız hizmetleri aynen artırarak devam ettireceğiz." dedi. Geçen gün Küçüksu Çayırı'na geldiğini de anlatan Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile orada eski günleri hatırladıklarını belirtti. Küçüksu'daki meşhur mısır kazanlarının yeniden kaynamasını isteyen Erdoğan, Küçüksu Kasrı'nın önündeki alanın da mesire alanı haline getirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altına otoparkımızı da yapalım. Orada park sıkıntısı var. Süratle bu yaza biz orayı yetiştireceğiz. Çünkü o mezbelelik alandan kurtulmamız lazım. Beykozlu oraya layık değil." dedi. Gençliğinde Kasımpaşa'dan Beykoz'a pikniğe geldiklerini, Küçüksu'da da maçlarını yaptıklarını belirten Erdoğan, "Buraların çocuğu olmak kolay değil. Zaten arkamızdaki Paşabahçe Stadyumu'nun dili olsa da konuşsa. Ne günler geçirdik." ifadelerini kullandı.

- Beykoz'daki tapu sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini izlemeye gelen bazı vatandaşların tapuyla ilgili yaşadıkları sorunları iletmeleri üzerine de bölgede tapuları dağıttıklarını söyledi. Her şeyin hukuk içinde halledileceğini belirten Erdoğan, "Mahkemenin aleyhte karar verdiği şeyleri bizim düzeltmemiz mümkün mü?" dedi. Vatandaşların, "Reis Çubuklu'ya sahip çık." sloganları üzerine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi birbirimizi aldatmaya gerek yok. Tapu senin elindeyse bal gibi de yaparsın. Tapusu olan, bırak müteahhidi. Müteahhide niye veriyorsun işini? Bu işe biz gerekirse Büyükşehir Belediyesi olarak gireriz, KİPTAŞ olarak bunu yaparız. Vermeyin müteahhitlere. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı burada. Ben talimatı kendisine veriyorum, KİPTAŞ eliyle bunları yapalım. Çünkü bir kısım müteahhitlere bunu verdiğiniz zaman her numarayı yaparlar. Diğer konuya gelince, bazı yerlerde biliyorsunuz geçmişten oraların tapulu olan kişileri çıktı. Bu dağıtılan tapularla alakalı değil, dağıtılan tapularla ilgili olarak sizler rahatlıkla Büyükşehir Belediye Başkanım da burada talimatı kendisine veriyorum, bununla ilgili ilçe, Büyükşehir, KİPTAŞ üçlüsü olarak bu işi yaptıracağız. Kimsenin dolduruşuna gelmeyin, oyununa gelmeyin. Hele hele Bay Kemal'in oyununa hiç gelmeyin. O çünkü bu işlerden anlamaz. Onun anladığı tek şey var, SSK döneminde devlet hastanelerinin hepsini ne hale getirdiğini biliyorsunuz."