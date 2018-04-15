HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da halka seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2) - "Türkiye artık bir zihniyet değişimini yaşıyor. Bu zihniyet değişiminde kararı siz vereceksiniz. Bay Kemal CHP'si, onlar zihniyet değişiminden yana değil, hiçbir zaman olmadılar ki yine olmayacaklar. Ama biz artık bu makus talihi değiştireceğiz. İnşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız" - "Büyüyen bir Türkiye var. İhracat 36 milyar dolardı, şimdi 160 milyar dolar. Büyüyen bir Türkiye var. Şimdi bizim artık silahsız, insansız hava araçlarımız var yer tespiti yapıyor, bir de silahlı insansız hava araçlarımız var. O da vuruyor. Bay Kemal, bunları tanıdın mı, bunları gördün mü? İş bilenin, kılıç kuşananındır"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık bir zihniyet değişimi yaşadığını belirterek, "Bu zihniyet değişiminde kararı siz vereceksiniz. Bay Kemal CHP'si, onlar zihniyet değişiminden yana değil, hiçbir zaman olmadılar ki yine olmayacaklar. Ama biz artık bu makus talihi değiştireceğiz. İnşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız." dedi.

Erdoğan, partisinin Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde, Şahin Köktürk Spor Kompleksi önünde halka seslendi.

Şimdi çok farklı bir yolculukta olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu yolculukta bizi bölmek isteyenlere biz fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Ana kademe, kadın ve gençlik kollarından seçimler için çalışmalarını isteyen Erdoğan, "Çünkü bu seçimde ne var? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Türkiye dönem değiştiriyor. İnşallah hayırlısıyla bu seçimle farklı bir döneme giriyoruz. Türkiye artık bir zihniyet değişimini yaşıyor. Bu zihniyet değişiminde kararı siz vereceksiniz. Bay Kemal CHP'si onlar zihniyet değişiminden yana değil, hiçbir zaman olmadılar ki yine olmayacaktır. Ama biz artık bu makus talihi değiştireceğiz. İnşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde IMF'ye 23,5 milyar dolar borç olduğunu aktararak, 2013'te bu borcun sıfırladığını kaydetti.

- "Sen olsa olsa Esed'e adamlarını göndermekten anlarsın"

Merkez Bankasının döviz rezervinin 2002'de 27,5 milyar dolar olduğunu, .şimdi ise bu rakamın 120 milyar dolara çıktığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bak nereden nereye... Büyüyen bir Türkiye var. İhracat 36 milyar dolardı, şimdi 160 milyar dolar. Büyüyen bir Türkiye var. Şimdi bizim artık silahsız, insansız hava araçlarımız var, yer tespiti yapıyor, bir de silahlı insansız hava araçlarımız var. O da vuruyor. Bay Kemal, bunları tanıdın mı, bunları gördün mü? İş bilenin, kılıç kuşananındır. Şu anda bize ne dedi? 'Afrin merkezine girmeyin.' Ya sen kimsin? Nereye gireceğimizi, nerede bombaları patlatacağımızı sana mı soracağız? Sen olsa olsa Esed'e adamlarını göndermekten anlarsın. Sen adamlarını oraya gönder. Suriye'deki teröristlere Mehmetçiğimiz gitti. Kiminle? Özgür Suriye ordusuyla gitti.

Geçen gün Özgür Suriye Ordusunun komuta takımı bana geldi. Kiminle geldi? Bizim takımla geldi. Çok enteresan. Komutanlardan bir tanesi, vücudunda öyle mermiler almış. Dediler ki 'Bu büyük kahraman.' 'Ne oldu?' dedim, 'Midesi yok.' Dedim 'Aç bakayım.' Açtı tişörtünü, gerçekten ön taraf ameliyat vesilesiyle tabii dikişler, dikişler meğerse kalçadan yediği, omuzdan yediği kurşunlar... Ameliyatı bizim tarafta olmuş fakat iyileştikten sonra tekrar cepheye gitmiş. Kiminle beraber? Bizim Mehmetçiğimizle beraber yapmış bu mücadeleyi. Bay Kemal Özgür Suriye Ordusu için ne diyordu? 'Bunlar terörist' diyordu değil mi? Onun teröristleri kendisiyle adalet yürüyüşünde beraberdi. Omuz omuzaydılar biliyorsunuz. Ama Özgür Suriye Ordusu bizim Mehmet'imiz ile beraber niçin mücadele verdi? Oradaki mazlumlar için, mağdurlar için verdi. Biz buyuz ve bundan sonra da böyle yürüyeceğiz."

- "Bizim işimiz size hizmet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir topluluğu karşısında görünce milletine olan inancının arttığını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Halkıma olan inancım artıyor. Diyorum ki; 'Ya Rab, bize, bu millete hizmet imkanını verdiğin için sana hamdolsun. Ya Rab, 15 Temmuz gecesi 'Haydi meydanlara' dediğimiz zaman bu millet meydanlara dökülmedi mi? Döküldü. Türkiye'nin her yerinde 251 şehit verdik ama vatanımızı elimizden alamadılar, bölemediler, devletimizi ele geçiremediler. Hep beraber bunu yaptık. Bundan sonra da beraber yürüyeceğiz, inşallah Avrasya Tüneli ortada, Marmaray ortada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yanı başınızda, ortada. Bunları kim yaptı? Biz yaptık. Bundan önce böyle eserler var mıydı ya? İstinye-Çubuklu çalışıyor mu? Bu kadar basit şeyleri yapamadılar ya ama biz yaptık. Yapıyoruz, niye? Bizim işimiz size hizmet. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Biz bunu yaptık, yapıyoruz daha da yapacağız. Tabii bunlar bu meydanda saatlerce anlatsak bitmez. Yani ben size eğitimi, ulaşımımı, enerjiyi, adaleti mi, tarımı mı anlatayım... Anlatmakla bitmez. O zaman martta, kasıma hazırlanıyoruz değil mi? Var olun, sağ olun, Allah yar, yardımcımız olsun."

Konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet ederek onlara satranç takımı hediye eden Erdoğan, daha sonra salona geçti.

(Bitti)

AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumuAK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!
Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduSüper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.