Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık bir zihniyet değişimi yaşadığını belirterek, "Bu zihniyet değişiminde kararı siz vereceksiniz. Bay Kemal CHP'si, onlar zihniyet değişiminden yana değil, hiçbir zaman olmadılar ki yine olmayacaklar. Ama biz artık bu makus talihi değiştireceğiz. İnşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız." dedi. Erdoğan, partisinin Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde, Şahin Köktürk Spor Kompleksi önünde halka seslendi. Şimdi çok farklı bir yolculukta olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu yolculukta bizi bölmek isteyenlere biz fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarından seçimler için çalışmalarını isteyen Erdoğan, "Çünkü bu seçimde ne var? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Türkiye dönem değiştiriyor. İnşallah hayırlısıyla bu seçimle farklı bir döneme giriyoruz. Türkiye artık bir zihniyet değişimini yaşıyor. Bu zihniyet değişiminde kararı siz vereceksiniz. Bay Kemal CHP'si onlar zihniyet değişiminden yana değil, hiçbir zaman olmadılar ki yine olmayacaktır. Ama biz artık bu makus talihi değiştireceğiz. İnşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde IMF'ye 23,5 milyar dolar borç olduğunu aktararak, 2013'te bu borcun sıfırladığını kaydetti. - "Sen olsa olsa Esed'e adamlarını göndermekten anlarsın" Merkez Bankasının döviz rezervinin 2002'de 27,5 milyar dolar olduğunu, .şimdi ise bu rakamın 120 milyar dolara çıktığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bak nereden nereye... Büyüyen bir Türkiye var. İhracat 36 milyar dolardı, şimdi 160 milyar dolar. Büyüyen bir Türkiye var. Şimdi bizim artık silahsız, insansız hava araçlarımız var, yer tespiti yapıyor, bir de silahlı insansız hava araçlarımız var. O da vuruyor. Bay Kemal, bunları tanıdın mı, bunları gördün mü? İş bilenin, kılıç kuşananındır. Şu anda bize ne dedi? 'Afrin merkezine girmeyin.' Ya sen kimsin? Nereye gireceğimizi, nerede bombaları patlatacağımızı sana mı soracağız? Sen olsa olsa Esed'e adamlarını göndermekten anlarsın. Sen adamlarını oraya gönder. Suriye'deki teröristlere Mehmetçiğimiz gitti. Kiminle? Özgür Suriye ordusuyla gitti.

Geçen gün Özgür Suriye Ordusunun komuta takımı bana geldi. Kiminle geldi? Bizim takımla geldi. Çok enteresan. Komutanlardan bir tanesi, vücudunda öyle mermiler almış. Dediler ki 'Bu büyük kahraman.' 'Ne oldu?' dedim, 'Midesi yok.' Dedim 'Aç bakayım.' Açtı tişörtünü, gerçekten ön taraf ameliyat vesilesiyle tabii dikişler, dikişler meğerse kalçadan yediği, omuzdan yediği kurşunlar... Ameliyatı bizim tarafta olmuş fakat iyileştikten sonra tekrar cepheye gitmiş. Kiminle beraber? Bizim Mehmetçiğimizle beraber yapmış bu mücadeleyi. Bay Kemal Özgür Suriye Ordusu için ne diyordu? 'Bunlar terörist' diyordu değil mi? Onun teröristleri kendisiyle adalet yürüyüşünde beraberdi. Omuz omuzaydılar biliyorsunuz. Ama Özgür Suriye Ordusu bizim Mehmet'imiz ile beraber niçin mücadele verdi? Oradaki mazlumlar için, mağdurlar için verdi. Biz buyuz ve bundan sonra da böyle yürüyeceğiz." - "Bizim işimiz size hizmet" Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir topluluğu karşısında görünce milletine olan inancının arttığını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı: