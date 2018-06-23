Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikdüzü'nde halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı makamının tecrübe ve uluslararası camiada tanınmışlık istediğini belirterek, "BM Genel Kurulu'nda eğer ilk iki, ilk üç tecrübesi olan varsa, bir tanesi bu kardeşiniz. En tecrübeli olan Rusya Cumhurbaşkanı, benden biraz daha kıdemlidir, Sayın Putin'dir, diğeri de benim. Başbakanlığım, cumhurbaşkanlığım ve bu tecrübenin bize neler kazandıracağını herhalde biliyorsunuz. Güçlü lider olmak öyle rastgele bir iş değil." dedi. Erdoğan, Beylikdüzü mitinginde yaptığı konuşmada, üniversitesi olmayan il kalmadığını, üniversite sayısını 75'ten 205'e çıkardıklarını anlatarak, kendi döneminde 10 öğrenciden bir kişinin üniversiteye girebildiğini, şimdi ise 10'unun girme şansı bulduğunu söyledi. Üniversiteyi öğrencilerin ayağına götürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Çıkmış diyor ki Bay Muharrem, 'Ben fizik öğretmeniyim.' Ne olur? Sen bir dershaneyi işletemedin. 10 öğretmenin SSK primini ödemedin ya. Sonra devletin memuruna, işte sosyal medyaya da düştü biliyorsunuz, ne o hakaretler, ne o küfürler. Ya bu adamdan cumhurbaşkanı adayı nasıl olmuş ya. Hale bak. Az zamanımız kaldı. Yarın sandıkta bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Durmak yok yola devam." diye konuştu.

Türkiye'nin artık uluslararası gündeme oturan bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlıkta inşallah bu hastanelerle beraber artık ilacını rahatlıkla buluyor musun, istediğin eczaneden alıyor musun, her hastaneye gitme şansın var mı? Sadece SGK'yla anlaşması olmayanlar hariç bütün özel hastanelere gitme şansı var. Eskiden rehin alınıyordu, şimdi böyle bir durum var mı? Böyle bir hastane olduğu zaman karşısında beni bulur. Bunlar CHP döneminin şeyleri. Bir de buradan Bay Kemal'e, Bay Muharrem'e bir şey söyleyeceğim; sizin döneminiz CHP iktidarında, hatırlayın 50 öncesini söylüyorum, bunlar açık oy, gizli tasnif yaparlardı. Ne demek bu yani oyu gideceksin CHP'ye vereceksin, sayımını kim yapacak? CHP'nin oradaki görevlileri. Bunların döneminde vali CHP'li, bunları biliyor musunuz? Aynı şekilde bakıyorsun yine CHP'nin görevlileri vali olduğu gibi bu tür şeyleri de idare eder durumdaydı. Sağlıktaki kararlılığımızı geleceğe aynen taşıyacağız. Adalet ve emniyette kararlı bir şekilde yürüyoruz."

- "Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda Cumhuriyet tarihinde 6 bin 100 kilometre yol yapılırken, 15 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını belirterek, aralarındaki farkın bu olduğunu söyledi. Yüksek hızlı trenlerin yapımına devam edildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Ama adaylardan bir tanesi çıkmış 'Sivas'a ne gerek var yüksek hızlı trene. Bu göçü hızlandırır.' diyor. Rahmetli Erbakan hoca, bunları yanlarında tutmazdı. Bunların CHP zihniyetinden ne farkı var? Rahmetli Nuri Demirağ, Türk uçağını yapıyor, milli uçak ve CHP o fabrikayı kapattı ve o fabrikayı gaz ocağı fabrikası yaptılar. Bunların onlardan bir farkı var mı? Yok. Biz şimdi yerli ve milli bir otomobil diyoruz. Hepsi karşımıza dikiliyor. Bay Muharrem Almanya'da BMW'yi gezmiş. Ya BMW'yi gezeceğine gel Türkiye'deki bizim fabrikaları gez. Bizim İHA fabrikasını gez, bizim SİHA fabrikamızı gez, bizim Akıncı fabrikamızı gez. Bak burada yerli, milli uçaklar nasıl üretiliyor gör. Biz Afrin'de teröristleri böyle vurmadık mı? Kandil'i böyle vurmadık mı? Ben Amerika'dan insansız hava aracı istedim, vermediler. Dediler ki, 'Kongre müsaade etmiyor.' Obama'dan istedim vermediler. Hep laf. Fakat Allah'a hamdolsun, kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi biz kendimiz üretiyoruz. Şimdi daha da ileri gidiyoruz. Bu Akıncı muhteşem bir insansız hava aracı, 4,5 ton ağırlığında 1,5 ton bomba kullanıyor. Şu anda dünyada sıkletinde en ileri olanlardan. Daha iyi olacağız."

Erdoğan, 25 olan havalimanı sayısını 59'a çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Diyor ki 'Böyle havalimanlarına ne ihtiyaç var?' Kültürde, turizmde yabancılar bu ülkeye geleceği zaman kağnıyla mı gelecek? Çıkmış Bay Kemal 'Sabiha Gökçen'e ne ihtiyaç var?' Ne demek o? 'Yolcusu olmayan yere havalimanı yapılır mı?' diyor. Kaldı ki, bunu biz yapmadık sağolsun bizden öncekiler yaptı. Ama onlar işletemedi, biz başardık bu işi, iyi işlettik. Şu anda Sabiha Gökçen yetmiyor ve buraya yeni bir pist ilave ettik. Yeni bir terminal yaptık. Bunun yanında ayrıca dev apronlar yaptık. Üçüncü havalimanını niye yaptık? Sabiha Gökçen de yetmediği için yaptık. Şimdi dev bir üçüncü havalimanıyla dünyaya bir sinyal veriyoruz. Bak geliyoruz. Bunun 29 Ekim'deki yolcu kapasitesi 90 milyon, 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine çıkacağız. Atatürk Havalimanı'nı ne yapıyoruz? Atatürk Havalimanı'nı da bu işletme açıldıktan sonra Millet Bahçesi yapıyoruz." "İstiyoruz ki, şimdi önümüzde 2019'un Mart'ı var. Ne demek istiyorum? Hazır mıyız?" diyen Erdoğan, yarın buradan çıkacak oyun Mart 2019'daki yerel seçimin sinyali olduğunu söyledi.

- "Güçlü lider olmak öyle rastgele bir iş değil" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel hak ve özgürlükler, inanç ve düşünce özgürlüğünde eşleri olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu CHP diyor ki, 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm.' Kim, Bay Kemal. İnandınız mı? Elhamdülillah sayemizde bunu da söylemek zorunda kaldılar. 'Siz 411 el kaosa kalktı.' diye başlıklar atıldığında Anayasa Mahkemesi'ne Bay Kemal sen imza atmadın mı, Bay Muharrem senin imzan yok muydu orada? Niye yalan söylüyorsunuz, dürüst olun ya... Sizi biz adım adım kovalıyoruz. İmam hatip okullarını onlar açmış. Ya imam hatip okullarının lüks olduğunu söyleyen sensin Bay Muharrem. Ben bir imam hatipliyim, sen bunu bize nasıl öğretirsin ya. Sizin biz ne olduğunuzu biliyoruz. 'Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım.' diyor. Ne olacak yani öğretmenlik yaptıysan. Senin gibileri bize de öğretmenlik yaptılar, biz onları da biliyoruz. Ne tipler geldi, neler geldi, geçti. Bunların hepsini tanıdık biliriz.