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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylikdüzü'nde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, “15-16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık, Güneydoğu'da terör bölgesi hariç.

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “15-16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık, Güneydoğu'da terör bölgesi hariç. Terör bölgesinde de bu seçimde bütün önlemleri aldık. Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'tan sonra Beylikdüzü'nde konuştu. Erdoğan, "15-16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık, Güneydoğu'da terör bölgesi hariç. Terör bölgesinde de bu seçimde bütün önlemleri aldık. Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ya nasıl olsa bu işi bitirdik' Çünkü Bay Muharrem tutuştu. Ne diyor, 'Okulların bahçesinde sandalyelerin üzerine yatıp ona göre orayı kontrole alın, ben de zaten YSK'nın önünde yatacağım ben de orada gereğini yapacağım' diyor. Çok uykusuz kalmış. Bay Muharrem, Bay Kemal. Size bir şey söyleyeyim; her şeyden önce Türkiye bir hukuk devletidir. Bugüne kadar, 15-16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık, Güneydoğu'da terör bölgesi hariç. Terör bölgesinde de bu seçimde bütün önlemleri aldık. Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz" dedi.

"SANDIK NAMUSTUR, DEMOKRASİ NAMUSTUR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sandık namustur, demokrasi namustur. Bunu asla unutmayacağız. Onun için de yarın sabahtan itibaren sandıklara sahip olacağız. Sandıklarda taviz yok. İnşallah sandıklarda sayımlar bitene kadar oralardan sandık tutanaklarını alana kadar görevli arkadaşlarımız oradan ayrılmayacak. Gerek kadın kollarımız, gerek gençler, ana kademe buna çok dikkat edeceğiz. Anadolu'da ahbabı kim varsa bunları da telefonla arayacak mıyız? Onlara da gerekenleri söyleyecek miyiz? Benden duyduklarınızı onlara da iletin. Biz sizinle beraber bu yola çıktık" diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI TECRÜBE İSTER"
Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı tecrübe ister, Cumhurbaşkanlığı uluslararası camiada bir tanınmışlık ister. BM Genel Kurulu'nda ilk iki, ilk üç tecrübesi olan varsa biri bu kardeşiniz. En tecrübeli olan Rusya Cumhurbaşkanı benden biraz daha kıdemlidir, Sayın Putin'dir, diğeri de benim. Elhamdülillah buralara geldik. Başbakanlığım, Cumhurbaşkanlığım... Bu tecrübenin bize neler kazandıracağını herhalde biliyorsunuz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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