Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar terörle ilgili Bay Muharrem'in de Bay Kemal'in de bir lafı oldu mu? FETÖ ile ilgili bir lafı oldu mu? Çünkü bunlar el ele dolaşıyorlar, bunlar dirsek temasındalar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki mitingdeki koruşmasına başlarken kalabalığın, "Kasımpaşa çocuğu Tayyip Erdoğan" şeklinde slogan atması üzerine, "Doğruya ne denir, burada doğdum, burada büyüdüm. Yani 'Büyükşehir Belediye Başkanı çıkardık, Başbakan çıkardık, Cumhurbaşkanı çıkardık' deseniz yalan söylemezsiniz." yanıtını verdi. Şimdi yeni bir sürecin başladığını aktaran Erdoğan, "Pazar günü sandıkları patlatmaya var mıyız? Onun için şurada bir günümüz var, çok çalışacağız, hanım kardeşlerim çok çalışacağız, tamam. Kapı kapı dolaşacağız, gençler, kapı kapı dolaşacağız, tamam. Durmak yok. Sandığa gitmeyenleri de sandığa götüreceğiz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizmde bir sıçrama yapacağı bir döneme girdiklerini anlatarak, Beyoğlu'na özellikle millet kıraathanesiyle, millet bahçesiyle yeni güzellikler getireceklerini aktardı.

Bazılarının yalan söyleyerek "vatandaş aç, vatandaş fakir" dediğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Ya ben çocukluğumda hatırlayın, şurada balık pazarına gelir balık pazarından bir kalıp buz alırdık. Niye? Buzdolabımız yoktu. O kalıp buzları alıp eve götürür, anacağım onu kaba koyar oradan bize soğuk su içirirdi. Bunları yaşadık mı? Peki şimdi evinde buzdolabı olmayan kaldı mı, evinde fırını, çamaşır makinesi olmayan kaldı mı? Ya benim anacığım ne çileler çekti. Ya benim hanım ne çileler çekti. Amerikan bezini kendi elleriyle ovalar çocukların bezlerini yıkarlardı. Şimdi artık çocuk bezinin girmediği ev kalmadı ama Bay Muharrem çocuk bezleriyle şimdi dalga geçiyor. Ya Bay Muharrem çocuk bezinin olması niye garibine gidiyor? Yani bu ülke hala o Amerikan bezi denilen çaputların kullanıldığı döneme mi dönecek? Biz onları geride bıraktık." Erdoğan, şimdi artık modern bir döneme girdiklerini ve bu modern dönemde ne gerekiyorsa onu yapma noktasında geldiklerini anlattı. Türkiye olarak bu gelişmelerin gerisinde kalamayacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda biz 'yerli, milli otomobil' diyoruz. Bay Muharrem diyor ki; onlar benim için 20 yıl geride kaldı. Bay Muharrem, BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA fabrikasını gez, gel bizim SİHA fabrikasını gez ve Türkiye buraya nasıl ulaştı onu gör. Ya Amerika bize İHA vermiyordu. SİHA vermiyordu, müracaat ettiğimiz zaman, 'senato reddetti, kongre reddetti' diyordu. Bak kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz bunları yapıyor muyuz?" - "Terörle kıran kırana mücadele veriyoruz" Kandil'de dün İHA'ların, SİHA'ların koordinatları verdiğini, F-16'ların gidip bombalayarak teröristlerin işini bitirdiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Bay Muharrem icazeti aldığı anda ilk gittiği yer neresi oldu? Edirne'de cezaevi oldu. Kimi ziyaret etti? Teröristlerin arkasında olduğu Demirtaş'ı ziyaret etti. Hale bak ya. Senin orada ne işin var? Bugüne kadar terörle ilgili Bay Muharrem'in de Bay Kemal'in de bir lafı oldu mu? FETÖ ile ilgili bir lafı oldu mu? Çünkü bunlar el ele dolaşıyorlar, bunlar dirsek temasındalar, Ankara'dan İstanbul'a bunlarla el ele kol kola yürümediler mi? Bunların terörle ilgili bir derdi yok ama bizim terörle ilgili bir derdimiz var."