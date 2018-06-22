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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYOĞLU'NDA KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA, SİHA fabrikasını gez.

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA, SİHA fabrikasını gez. Türkiye buraya nasıl ulaştı onu gör. Amerika İHA, SİHA vermiyordu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa mitinglerinden sonra Beyoğlu'na geldi. Beyoğlu'nda kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yapan Erdoğan, "Evinde buzdolabı, fırını olmayan kaldı mı? Çamaşır makinesi olmayan kaldı mı? Benim anacığım ne çileler çekti. Çocuk bezinin girmediği ev kalmadı. Ama bay Muharrem çocuk beziyle dalga geçiyor. Senin de çocuk bezlerin olsun ya. Çocuk bezinin olması niye garibine gidiyor? Bu ülke Amerikan bezi denilen çaputların kullanıldığı döneme mi dönecek? Biz onları geride bıraktık. Modern döneme giriyoruz. Türkiye olarak biz bu modernitenin gerisinde kalamayız. Şu anda biz yerli ve milli otomobil diyoruz. Benim için 20 yıl geride kaldı diyor. Bay Muharrem BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA, SİHA fabrikasını gez. Türkiye buraya nasıl ulaştı onu gör. Amerika İHA, SİHA vermiyordu. Senato reddetti diyorlardı. Bak kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Daha dün Irak'ta Kandil'de İHA'larımız, SİHA'larımız koordinat verdi ve F-16'lar bunların işini bitirdi. Kimlerin? Teröristlerin. Şu anda bay Muharrem icazet aldığı an ilk gittiği yer Edirne'de cezaevi oldu. Kimi ziyaret etti? Teröristlerin arkasında olduğu Demirtaş'ı ziyaret etti. Hale bak ya. Senin orada ne işin var? Bir lafı oldu mu terörle ilgili? FETÖ'yle ilgili lafı oldu mu? El ele kol kola yürümediler mi Ankara'da? Bunların terörle ilgili derdi yok. Ama bizim var? Kıran kırana içerde de dışarıda da veriyoruz. Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. 'Kandil'e giremezler' dedi. Niye? 'ABD'den izin almaları lazım'. Zavallı bu ya. 'İran'la görüşmesi lazım'. Bundan cumhurbaşkanı adayı nasıl oldu ya? Ama olur, normaldir" diye konuştu.

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-Erdoğan'ın konuşması
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