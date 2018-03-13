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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri bizi ısrarla FETÖ ve DEAŞ'ın, Boko Haram'ın temsil ettiği sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri bizi ısrarla FETÖ ve DEAŞ'ın, Boko Haram'ın temsil ettiği sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyor."

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