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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri bizi kendi dinimizin kavramlarıyla, kendi dinimize mensup gözüken kadrolarla vurmaya çalışıyor. 'Yanlışın en tehlikelisi doğruya en yakın olandır' derler. Fark edilmesi en zor düşman bizim gibi giyinen, konuşan, görünendir

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri bizi kendi dinimizin kavramlarıyla, kendi dinimize mensup gözüken kadrolarla vurmaya çalışıyor. 'Yanlışın en tehlikelisi doğruya en yakın olandır' derler. Fark edilmesi en zor düşman bizim gibi giyinen, konuşan, görünendir. Mesele, beyaz pirincin içindeki beyaz taşı bulup çıkarmaktır."

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