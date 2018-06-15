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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DAHA BAŞKA MÜJDELERİMİZ OLACAK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Sırada Kandil'i bombalıyoruz. Biz dost geçinenlere siz halledin halletmiyorsanız biz hallediyoruz diyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak. Rabbim Mehmetçiğimize güç kuvvet versin"

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'e yönelik operasyondan bahsederken "Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak" dedi.

"MAZLUMLARIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de konuştu. Cuma namazının ardından Sultangazi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplananlara seslendi. Erdoğan, "Bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Bunların kitabında terörle mücadele yok. Biz terörle mücadele ediyoruz" dedi. "Buradan doğuya sesleniyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Erdoğan Türk-Kürt ayrımı yaptı mı? Bu Demirtaş denen zat 7 Haziran olaylarında Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü, 53 Kürt kardeşim öldü mü? Kürt kardeşlerim bu oyuna gelecek misiniz? Biz mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BUNLAR LAFTA BARIŞ, ÖZGÜRLÜK DİYORLAR"
Suruç'taki olaylardan bahseden Erdoğan," Dün Şanlıurfa milletvekilimiz esnaf ziyareti yapıyorlar ve abisini öldürüyorlar. Siz bizim HDP'li olduğumu bilmiyor musunuz diyor. Neden buraya geldiniz diyor. Olabilirsin HDP'li, neden rahatsız oluyorsun. Biz barış istiyoruz bunlar lafta barış, özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların öldürdüğü insan sayısı binlerce. 8 gün sonra demokratik bir seçimde sandıkta hesap sormaya var mıyız? Seçim bu ülkede 81 milyonun huzuru için" şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DAHA BAŞKA MÜJDELERİMİZ OLACAK"
Kandil operasyonuna da değinen Erdoğan, "Afrin, Cerablus'ta gitmeyin dediler. Gideceğiz dedik gittik. Şu ana kadar mehmedimiz ve ÖSO büyük mücadele verdi. Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Sırada Kandil'i bombalıyoruz. Biz dost geçinenlere siz halledin halletmiyorsanız biz hallediyoruz diyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak. Rabbim Mehmetçiğimize güç kuvvet versin" dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları
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