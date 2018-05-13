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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşik Krallık, değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Türkiye olarak biz Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla iş birliği yapmaya hazırız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşik Krallık, değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Türkiye olarak biz Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla iş birliği yapmaya hazırız."


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