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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 23:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız."


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