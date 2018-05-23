HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman olduğu gibi milletimizin karşısına yine riyasız, hesapsız, kitapsız, tamamen hasbi bir şekilde çıkıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 21:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman olduğu gibi milletimizin karşısına yine riyasız, hesapsız, kitapsız, tamamen hasbi bir şekilde çıkıyoruz."


PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira! Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: ÇekileceğizABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.