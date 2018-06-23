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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz icazeti milletten aldık, milletten. (Selahattin Demirtaş) Selo'dan değil. Onun için zaten aday olduğunda genel başkanı kendisini nasıl çağırıyor? 'Gel bakalım Muharrem.' Niye? Çünkü yakında 'Git bakalım, git Muharrem.' diyecek.

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz icazeti milletten aldık, milletten. (Selahattin Demirtaş) Selo'dan değil. Onun için zaten aday olduğunda genel başkanı kendisini nasıl çağırıyor? 'Gel bakalım Muharrem.' Niye? Çünkü yakında 'Git bakalım, git Muharrem.' diyecek. Çünkü neticeyi biliyor, neticeyi görüyor. Ben milletime inanıyorum, güveniyorum. Biz milletimizle bu yola çıktık."


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