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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir."


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